Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta LGS tercihleri devam ediyor
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Ahlat'ta LGS tercihleri devam ediyor

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sonuçlarına göre tercih işlemleri Bitlis'in Ahlat ilçesinde de 1 Temmuz itibariyle başladı.

Ahlat'ta LGS tercihleri devam ediyor, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sonuçlarına göre tercih işlemleri Bitlis'in Ahlat ilçesinde de 1 Temmuz itibariyle başladı.

Ahlat Selçuklu Ortaokulu, Bayındır Ortaokulu, Ergezen Ortaokulu ve Yunus Ensari Ortaokulunda açılan LGS tercih komisyonlarında bulunan rehber öğretmenler eşliğinde öğrenciler tercih işlemlerini sürdürüyor. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile Şube Müdürü Bülent Bildirici, LGS tercih komisyonlarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle sohbet ettiler.

Öğrencilerin sağlıklı bir tercih yapabilmelerini sağlamak amacıyla LGS tercih komisyonlarının kurulduğunu belirten Özden, burada rehber öğretmenlerin öğrencilerle birebir ilgilendiğini söyledi. Özden, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edileceğini ve yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtlarının sistem tarafından otomatik olarak yapılacağını ifade etti. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
Bitlis, Ahlat, LGS, Güncel
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