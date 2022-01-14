Ahlat'ta "Marka Şehir" projesi uygulanmaya başlıyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Marka Şehir Ahlat" projesi kapsamında işletmelerde markalaştırma sürecine başlandı.

Ahlat Kaymakamlığı başkanlığında Ahlat Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen proje kapsamında işletmeler için uygulanan "Marka Kent Üyeliği" çalışmaları yürürlüğe girdi.

"Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat'ta uygulanan proje kapsamında belirlenen kriterleri yerine getiren işletmeleri ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ile Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, işletme sahiplerine güvenli işletme belgesini takdim etti.

Kaymakam Dağ, "Marka Şehir Ahlat" projesi kapsamında işletmeleri turizm sezonuna hazırladıklarını belirterek, projenin işletme sahiplerinden ilgi gördüğünü anlattı.

Dağ, "Proje kapsamında önümüzdeki günlerde şartları yerine getiren yeni işletmelere marka kent üyelik sertifikası vereceğiz. Bundan sonrada ilgili işletmelerin denetimleri sürecek." dedi.