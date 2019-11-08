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Ahlat'ta Mevlit Kandili programı

7 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Aile ve Destek Merkezince (ADEM) "Mevlit Kandili" dolayısıyla program düzenlendi.

Ahlat'ta Mevlit Kandili programı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Aile ve Destek Merkezince (ADEM) "Mevlit Kandili" dolayısıyla program düzenlendi.


Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen programda bir araya gelen kadınlar, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla dua etti, mevlit okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona eren programda kadınlara lokma tatlısı ikram edildi.

Programa ADEM Koordinatörü Münevver Miç Erat, adem kursiyerleri ve kadınlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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