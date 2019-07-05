Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta milli eğitim müdürleri toplantısı
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Ahlat'ta milli eğitim müdürleri toplantısı

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın başkanlığında 'Genel Değerlendirme' toplantısı yapıldı.

Ahlat'ta milli eğitim müdürleri toplantısı, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın başkanlığında 'Genel Değerlendirme' toplantısı yapıldı.

Ahlat Öğretmenevinde ilçe milli eğitim müdürleri ile eğitim öğretimden sorumlu şube müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantı hakkında gazetecilere bilgi veren Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın başkanlığında yapılan toplantıda, sene sonu değerlendirmesi yapılarak görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Özden, "Ev sahipliği yaptığımız ve oldukça verimli geçen toplantıya katılan başta il müdürümüze, ekibine ve ilçe yöneticisi arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:44 Kaynak: İHA
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