Ahlat'ta Öğrencilerden Yemen'e Destek
14 dakika önce
Ahlat ilçesinde Yunus Ensari İlköğretim Okulu öğrencileri, Yemen için kermes düzenledi.
Ahlat
ilçesinde Yunus Ensari İlköğretim Okulu öğrencileri, Yemen
için kermes düzenledi.
Okulun çok amaçlı spor salonunda düzenlenen kermese veliler ve öğretmenler de destek verdi. Okul Müdürü
Metin Ataş, kermesin oldukça ilgi gördüğünü ve verimli geçtiğini söyledi.
Kermes sayesinde öğrencilerde yardımlaşma duygusunun geliştiğini, toplanan paraların Yemen'e gönderileceğini aktaran Ataş, emeği geçenlere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:10 Kaynak: AA
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