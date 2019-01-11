Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Öğrencilerden Yemen'e Destek

Ahlat'ta Öğrencilerden Yemen'e Destek

14 dakika önce

Ahlat ilçesinde Yunus Ensari İlköğretim Okulu öğrencileri, Yemen için kermes düzenledi.

Ahlat'ta Öğrencilerden Yemen'e Destek, System.String[]
Ahlat ilçesinde Yunus Ensari İlköğretim Okulu öğrencileri, Yemen için kermes düzenledi.

Okulun çok amaçlı spor salonunda düzenlenen kermese veliler ve öğretmenler de destek verdi.

Okul Müdürü Metin Ataş, kermesin oldukça ilgi gördüğünü ve verimli geçtiğini söyledi.

Kermes sayesinde öğrencilerde yardımlaşma duygusunun geliştiğini, toplanan paraların Yemen'e gönderileceğini aktaran Ataş, emeği geçenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:10 Kaynak: AA

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