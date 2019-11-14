Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta öğretmenler arası futbol turnuvası başladı
Son Dakika Güncel Ahlat'ta öğretmenler arası futbol turnuvası başladı

Ahlat'ta öğretmenler arası futbol turnuvası başladı

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi.

Ahlat'ta öğretmenler arası futbol turnuvası başladı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi.

İlçedeki bir halı sahada başlayan müsabakalara, öğretmenlerden oluşan 16 takım katıldı.

24 Kasım'a kadar devam edecek turnuvada derece giren takımlara ödül verilecek

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, turnuvayla öğretmenler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak istediklerini belirtti.

Futbol, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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