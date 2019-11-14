Ahlat'ta öğretmenler arası futbol turnuvası başladı
6 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:30 Kaynak: AA
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla futbol turnuvası düzenlendi.
İlçedeki bir halı sahada başlayan müsabakalara, öğretmenlerden oluşan 16 takım katıldı.
24 Kasım'a kadar devam edecek turnuvada derece giren takımlara ödül verilecek
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, turnuvayla öğretmenler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak istediklerini belirtti.
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