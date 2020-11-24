24 Kasım Öğretmenler Günü - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Ahlat Kaymakamlığı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Aday öğretmenler adına Selçuklu İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Büşra Uysal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesinin ardından şehit öğretmenlerin fotoğraflarının bulunduğu afişin önüne karanfil bırakıldı.

Şiirlerin okunmasıyla sona eren törene, Kaymakam Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kurum amirleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.