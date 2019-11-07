Ahlat'ta öğretmenler öğrencilerini evlerinde ziyaret etti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan öğretmenler, "Bir Harf Öğretenle Bir Fincan Kahve" projesi kapsamında eş zamanlı olarak öğrencilerinin evlerine misafir oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında ilçedeki 365 öğretmen, 420 veliyi evlerinde ziyaret etti.

Öğrencilerinin evlerine konuk olan öğretmenler hem velilerle görüşme imkanı buldu hem de çocukların evlerdeki yaşamına tanıklık etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, uygulamanın devam edeceğini ve ziyaretlerin artacağını söyledi.