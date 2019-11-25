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Ahlat'ta öğretmenler yemekte buluştu

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Ahlat'ta öğretmenler yemekte buluştu, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Ahlat Belediyesince ilçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen yemek öncesinde Kaymakam Erkan İsa Erat ve Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, masaları dolaşarak öğretmenlerin gününü kutladı.

Daha sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen futbol turnuvası ile çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye giren öğretmenlere kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaymakamlık korosunun verdiği konserle sona eren programa, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay ile öğretmenler katıldı.

Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:22 Kaynak: AA
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