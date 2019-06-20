Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta öğretmenlere "robotik kodlama" eğitimi
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Ahlat'ta öğretmenlere "robotik kodlama" eğitimi

48 dakika önce

Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik "İleri düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğitimi" verildi.

Ahlat'ta öğretmenlere
Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik "İleri düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğitimi" verildi.
Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosunca hazırlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2019 yılı Teknik Destek Projesi kapsamında sunulan "İleri düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğimi" projesi kabul edildi.
Eğitmen Nuri Arpalı tarafından, ilçede görev yapan 20 öğretmene 6 gün eğitim verildi.
Eğitim alan öğretmenleri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden de DAKA tarafından ileri düzeyde kodlama eğitimini alan ilk ilçelerden birinin olduğunu ifade ederek, okullarda kodlama eğitimlerinin verilmesi hususunda çalışma yürüteceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Ahlat, Güncel
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