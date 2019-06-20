Ahlat'ta öğretmenlere "robotik kodlama" eğitimi
48 dakika önce
Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik "İleri düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğitimi" verildi.
Ahlat
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:23 Kaynak: AA
ilçesinde öğretmenlere yönelik "İleri düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğitimi" verildi.
Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosunca hazırlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
adına Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2019 yılı Teknik Destek Projesi kapsamında sunulan "İleri düzey STEM Temelli Robotik Kodlama Öğretmen Eğimi" projesi kabul edildi.
Eğitmen Nuri Arpalı
tarafından, ilçede görev yapan 20 öğretmene 6 gün eğitim verildi.
Eğitim alan öğretmenleri ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden de DAKA tarafından ileri düzeyde kodlama eğitimini alan ilk ilçelerden birinin olduğunu ifade ederek, okullarda kodlama eğitimlerinin verilmesi hususunda çalışma yürüteceklerini söyledi.
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