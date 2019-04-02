Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Öğretmenlere Seminer

Ahlat'ta Öğretmenlere Seminer

41 dakika önce

Ahlat ilçesinde görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

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Ahlat ilçesinde görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Öğretmen Gelişim Programı" çerçevesinde düzenlenen seminere Ahlat'ta görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri katıldı.

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen seminerde, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş tarafından, "Ülkemizin din eğitimine, ilmi, tarihi ve kültürel mirasına katkıda bulunan bilim insanlarının ve öncü şahsiyetlerin hayatlarının incelenmesi" konusunda öğretmenlere bilgi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:43 Kaynak: AA

Ahlat, Güncel
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