Ahlat'ta öğretmenlere yönelik trafik eğitimi

Ahlat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, ilçede görev yapan öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde, pazartesi günü başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla ilçe merkezi ile köylerde görev yapan öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.

Seminerde, trafik bilincinin küçük yaştan itibaren oluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

Öğretmenler, aldıkları eğitimin çok faydalı olduğunu belirterek, Ahlat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine teşekkür etti.