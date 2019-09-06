Ahlat'ta "Okul Güvenliği Toplantısı"

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Okul Güvenliği Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Erkan İsa Erat başkanlığında Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıda okullarda güvenlik anlamında alınacak önlemler tartışıldı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Erat, amaçlarının öncelikle can güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulması gerektiğini belirten Erat, şöyle dedi:

"Çocuklarımıza alıştırılacak en ufak kötü bir alışkanlığın telafisi yok. Bu hususta herkes bize destek olacak, bir ve bütün olacağız. Çocuklarımıza gelecek en küçük bir sıkıntı bana gelmiş sayılır ve gereğini misliyle yaparız. Çocuklarınız bize emanet. Sigara dahil, uyuşturucu, alkol gibi lanet şeylerden çocuklarımızı uzak tutmamız lazım."

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.