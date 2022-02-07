Ahlat'ta okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Fikret Dağ başkanlığında Halk Eğitimi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda öğrencilerin güvenliği, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ile mücadele, trafik denetimleri ve salgın tedbirleri gibi konularda önleyici ve koruyucu tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum müdürleri, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.