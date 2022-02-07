Üye Girişi
Ahlat'ta okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ahlat'ta okul güvenliği toplantısı yapıldı

07.02.2022 14:43
Ahlat'ta okul güvenliği toplantısı yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde okul güvenliği toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Fikret Dağ başkanlığında Halk Eğitimi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda öğrencilerin güvenliği, okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ile mücadele, trafik denetimleri ve salgın tedbirleri gibi konularda önleyici ve koruyucu tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Emniyet Müdürü İsa Coşar, Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum müdürleri, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanları katıldı.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Bitlis, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:41 Müge Anlı İle Tatlı Sert'te Gönül Taşan ifşası!
11:18 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin zanlıları adliyede: 16'sı hakkında tutuklama istendi
14:15 Doğal kaynak suyu tesisinde yangın çıktı! Patlama sesleri korkuttu
14:10 Prof. Naci Görür uyardı: Marmara'nın güneyinde ciddi stres birikiyor
14:06 Ronaldo instagram'da ulaşılması zor rekora mührünü vurdu!
10:53 60 yaşında rap yapmaya başlayan Düzceli Mehmet Zeki: Müzik dünyasının "Met Amca"sı
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:49:25. #1.13#
SON DAKİKA: Ahlat'ta okul güvenliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement