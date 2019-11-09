Bitlis'in Ahlat İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Organ Bağışı Haftası' dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.



İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Organ Bağışı Haftası' dolayısıyla bir alışveriş merkezinde kurulan stant ile vatandaşlara organ bağışının önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgi verildi. Tanıtıcı broşürler dağıtılarak, organ bağışında bulunmak isteyenlerin ise kaydı alındı. Ahlat İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat'ta kurulan stantı ziyaret ederek, organ bağışında bulundu. Sağlık çalışanları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Erat, çalışmalarında başarılar diledi. - BİTLİS