Ahlat'ta otizmli çocuklar yararına resim sergisi açıldı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yazar Nevin Erdem tarafından "Yeryüzü Kubbeleri" adlı resim sergisi açıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan ve bir hafta boyunca ziyaretlere açık kalacak serginin geliriyle otizmli çocuklara yardım yapılacak.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Semerkand, Belh ve Ahlat'taki kümbet, kubbe ve motiflerden esinlenerek çizdiği resimlerle "Yeryüzü Kubbeleri" sergisini açtığını söyledi.

Sergiden elde edilecek geliri otizimli mülteci çocuklara bağışlayacağını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Semerkand, Belh ve Ahlat şehirleri bir ilim, felsefe, matematik ve astroloji merkezi gibi. Tarihi kümbetler ve camiler mimari özellikleriyle oldukça ilgi çekici. Bu nedenle Anadolu kilim motifleriyle yani duygu diliyle ifade etmek istedim. Bu serginin ilkini Ahlat'ta açtım. Pandemi nedeniyle kısıtlı olmasına rağmen ilgi gördük. Buradan elde ettiğim geliri otizmli mülteci çocuklara bağışlayacağım. Ekim ayında Malazgirt'te sergimiz açılacak. Daha sonra ise sergiyi Türkmenistan'da bulunan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde açmayı düşünüyorum. Buradaki sergimize katkılarından dolayı Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a ve Ahlat Halk Eğitimi Merkezi yetkililerine teşekkür ederim"