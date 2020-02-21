Ahlat'ta "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta 'Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması' toplantısı - Son Dakika

Ahlat'ta "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" toplantısı

7 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İçişleri Bakanlığının koordinesinde otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" konulu toplantı yapıldı.

Ahlat'ta

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İçişleri Bakanlığının koordinesinde otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" konulu toplantı yapıldı.


Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen toplantının açılışında konuşan Kaymakam Erkan İsa Erat, İçişleri Bakanlığının koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, otobüs kazalarının önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşüleceğini söyledi.


Daha sonra Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden Komiser Sinan Duran tarafından konuyla ilgili bir sunum yapıldı.


Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.


Ahlat Kaymakamı Erat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken, ilgili kurum ve birim amirleri, meslek odaları ve yolcu taşıma kooperatifi başkanları ile otobüs firma temsilcileri katıldı. - BİTLİS

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İstanbul'da ağır hasarlı binaların yıkım süreci başlıyor
90'ların dahi çocuğu Selimcan, Atakan Kayalar'la ilgili haberlere sitem etti Bakanlık'tan Atakan Kayalar'la ilgili açıklama geldi: Pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmeti sağlanmaya başlandı Bakan Soylu, otobüs firmalarını uyardı: Ya kurala uyarlar ya da 3 ayda bir güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:04:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahlat'ta "Otobüslerin Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması" toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]