Ahlat ilçesinde otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla "Otobüslerin yol ve trafik güvenliğinin sağlanması" konulu toplantı yapıldı.



Ahlat Kaymakamlığında düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Erkan İsa Erat, İçişleri Bakanlığının koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda, otobüs kazalarının önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşüleceğini söyledi.

Daha sonra Ahlat Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinden Komiser Sinan Duran tarafından konuyla ilgili bir sunum yapıldı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.



Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Öztürken, kurum amirleri, meslek odaları ve yolcu taşıma kooperatifi başkanları ile bazı otobüs firma temsilcileri katıldı.