Ahlat'ta pancar taahhüt alımları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta pancar taahhüt alımları başladı - Son Dakika

Ahlat'ta pancar taahhüt alımları başladı

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat Ziraat Bölge Şefi Utku Kayakeser, 2020 yılı pancar taahhüt alımlarının başladığını bildirdi.

Ahlat'ta pancar taahhüt alımları başladı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat Ziraat Bölge Şefi Utku Kayakeser, 2020 yılı pancar taahhüt alımlarının başladığını bildirdi.

Kayakeser, gazetecilere yaptığı açıklamada, şeker pancarı üretimi yapacak çiftçilerin iklim şartları, tarla verimliliği ve diğer şartları dikkate alarak taahhüt edecekleri pancarı üretecek büyüklükte tarlaları ekim nöbetine uygun hazırlamaları ve taahhüde yazılmaları gerektiğini söyledi.

Firesi düşürülmüş yüzde 16 polar şeker içeren net bir ton A kotası şeker pancarının baz alım avans fiyatının 300 lira olarak tespit edildiğini belirten Kayakeser, şöyle devam etti:

"Genel Müdürlüğümüz bölgemizde girdi maliyetlerinin yükselmesinden dolayı bu yıl itibariyle geçerli olacak olan yüzde 10 teşvik primini uygulamıştır. Yüzde 10 fabrikamıza özel teşvik primine 30 lira da ilave edilirse yaklaşık 1 ton net pancar fiyatı 370 lira olacaktır. Buna nakliye ve küspe artısını da ilave ettiğimizde toplam 1 ton net pancar getirisi çiftçilerimize yaklaşık 420 lira olacaktır."

Yüzde 10'luk pancar üretim teşvik priminin kalıcı olarak devam etmesi için üreticilerden daha fazla ekim yapmalarının istendiğini aktaran Kayakeser, şunları kaydetti:

"Yeteri kadar ekim ve üretim olmaması durumunda bu teşvik primi sonraki yıllarda kaldırılabilir. Ayrıca üreticilerimizin küspe bedeli şirketin ekonomik durumunun müsait olması halinde mayıs veya haziran ayı sonu itibariyle nakit olarak ödenecektir. 2020'nin tüm çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir dönem olmasını diliyorum."

Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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