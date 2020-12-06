Ahlat'ta pideyle "Evde kal" mesajı verdiler - Son Dakika

Ahlat'ta pideyle "Evde kal" mesajı verdiler
06.12.2020 13:03
Bitlis'in Ahlat ilçesinde fırın işletmecisi Hakan Gözel, ekmek üzerine çörek otu ve susamla "Evde kal" yazarak vatandaşlara kısıtlamaya uyma çağrısında bulundu.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde fırın işletmecisi Hakan Gözel, ekmek üzerine çörek otu ve susamla "Evde kal" yazarak vatandaşlara kısıtlamaya uyma çağrısında bulundu.
Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Ahlat ilçesinde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kısıtlamadan muaf olan ekmek üretim yerleri çalışmalarına devam ederken, ilçedeki bir fırın işletmecisi Hakan Gözel, ekmek üzerine çörek otuyla "Evde kal" yazarak mesaj verdi.
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