Ahlat'ta "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta 'Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi' eğitimi - Son Dakika

Ahlat'ta "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimi

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimine başlandı.

Ahlat'ta

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimine başlandı.

Kaymakamlık Proje Ofisince hazırlanan proje çerçevesinde Yunus Ensari İlköğretim Okulunda düzenlenen programda Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Hamil Nazik, öğretmenlere sistemle ilgili bilgi verdi.

5 gün sürecek eğitimler ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle eğitim sisteminde ortak stratejiler geliştirilmesi ve yeni kazanımlar elde edilmesi amaçlanıyor.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ile öğretmenler katıldı.

Avrupa Birliği, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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