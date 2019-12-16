Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik "Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi" eğitimine başlandı.

Kaymakamlık Proje Ofisince hazırlanan proje çerçevesinde Yunus Ensari İlköğretim Okulunda düzenlenen programda Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mahmut Hamil Nazik, öğretmenlere sistemle ilgili bilgi verdi.

5 gün sürecek eğitimler ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle eğitim sisteminde ortak stratejiler geliştirilmesi ve yeni kazanımlar elde edilmesi amaçlanıyor.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ile öğretmenler katıldı.