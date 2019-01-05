Ahlat'ta Proje Tanıtım Toplantısı

Ahlat
ilçesinde "Dondurulmuş Patates Üretim ve Paketleme Tesisi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Halk Eğitimi Merkezi
Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kurulacak tesis hakkında katılımcılara bilgi verildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
Ahlat Belediyesi tarafından kurulacak tesis için, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) fizibilite proje desteği onaylandı.
Toplantıya, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, DAKA Bitlis
Temsilcisi Kerem Akın, bazı kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.