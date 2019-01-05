Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Proje Tanıtım Toplantısı

Ahlat'ta Proje Tanıtım Toplantısı

33 dakika önce

Ahlat ilçesinde "Dondurulmuş Patates Üretim ve Paketleme Tesisi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Ahlat'ta Proje Tanıtım Toplantısı, System.String[]
Ahlat ilçesinde "Dondurulmuş Patates Üretim ve Paketleme Tesisi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kurulacak tesis hakkında katılımcılara bilgi verildi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Ahlat Belediyesi tarafından kurulacak tesis için, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) fizibilite proje desteği onaylandı.

Toplantıya, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, DAKA Bitlis Temsilcisi Kerem Akın, bazı kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:14 Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Ahlat, Güncel
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