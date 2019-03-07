Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Regaip Kandili Kutlandı

Ahlat'ta Regaip Kandili Kutlandı

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Regaip Kandili münasebetiyle yapılan programa vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Ahlat'ta Regaip Kandili Kutlandı, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Regaip Kandili münasebetiyle yapılan programa vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camilere akın etti. Ahlat Ulu Cami'de akşam namazına müteakiben başlayan kandil programında Ulu Cami İmam Hatibi Orhan Toprak, müezzin kayım Cevat Işık ve Ahlat Müftü Vekili Seyithan Özdemir tarafından Mevlid-i Şerif ile Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Ahlat Müftü Vekili Seyithan Özdemir gecenin faziletiyle ilgili sohbet yaptı. Müftü Vekili Seyithan Bozdemir'in dua okunmasından sonra yatsı namazı kılındı. Namaz sonunda vatandaşlar birbirlerinin kandilini kutlarken, Ahlat Belediyesi tarafından cami cemaatine lokum dağıtıldı. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:54 Kaynak: İHA

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