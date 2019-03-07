Ahlat'ta Regaip Kandili Kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Regaip Kandili münasebetiyle yapılan programa vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Regaip Kandili münasebetiyle yapılan programa vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.



Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili'nde vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camilere akın etti. Ahlat Ulu Cami'de akşam namazına müteakiben başlayan kandil programında Ulu Cami İmam Hatibi Orhan Toprak, müezzin kayım Cevat Işık ve Ahlat Müftü Vekili Seyithan Özdemir tarafından Mevlid-i Şerif ile Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Ahlat Müftü Vekili Seyithan Özdemir gecenin faziletiyle ilgili sohbet yaptı. Müftü Vekili Seyithan Bozdemir'in dua okunmasından sonra yatsı namazı kılındı. Namaz sonunda vatandaşlar birbirlerinin kandilini kutlarken, Ahlat Belediyesi tarafından cami cemaatine lokum dağıtıldı. - BİTLİS

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Erdoğan'ın "HDP'lilere Terörist Demedim" Sözlerine Temelli'den Yanıt: Kaydı Var

Denize Uçan Otomobilde Bulunan 1'i Çocuk 2 Kişi, Böyle Kurtarıldı

Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi

Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek