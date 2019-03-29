Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta "Sakin Şehir" Konulu Toplantı

Ahlat'ta "Sakin Şehir" Konulu Toplantı

1 saat önce

Ahlat ilçesinde "sakin şehir" konulu toplantı düzenlendi.

Ahlat'ta
Ahlat ilçesinde "sakin şehir" konulu toplantı düzenlendi.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Necati Aktekin tarafından sunum yapıldı.

Ardından Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, yaptığı konuşmada, sakin şehir kabul edilen ilçenin doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Çoban, şöyle konuştu:

"Biz projelerimizi sonuna kadar yürütüyoruz. Buna layık bir Ahlat halkı var ve biz bu halkı çok seviyoruz. Ahlat'ımız artık Avrupa Birliği hibe fonlarından faydalanmakta ve artı 20 puanla önde başlıyoruz. 2012 yılında başlattığımız hayalimiz gerçek oldu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Ertuğrul Gazi, Ahlat, Güncel
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