Ahlat'ta şanlı zaferin 950.yıl dönümünün kutlanacağı millet bahçesi tamamlandı - Son Dakika
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Ahlat'ta şanlı zaferin 950.yıl dönümünün kutlanacağı millet bahçesi tamamlandı

Ahlat'ta şanlı zaferin 950.yıl dönümünün kutlanacağı millet bahçesi tamamlandı

09.08.2021 14:03

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri ile kutlama programının yapılacağı millet bahçesi tamamlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri ile kutlama programının yapılacağı millet bahçesi tamamlandı.

İlçede, 400 bin metrekare alana sahip Çarho mevkisinde, 150 bin metrekare uygulama alanı bulunan millet bahçesinde 50 çadır, helikopter pistleri, sosyal donatı alanları, kıraathane, cami ve müştemilatı, 50 dükkan, 3 köprü, hipodrom ve dere ıslah çalışması yapıldı. Oluşturulan 80 bin metrekare yeşil alanda da 5 bin fidan dikimi gerçekleştirilen millet bahçesi, şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinliklerine hazır hale getirildi.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, millet bahçesinin sadece bir ilçenin ihtiyacıyla alakalı olmadığını, bölgedeki tüm insanları kucaklama adına yapılan bir çalışma olduğunu söyledi.

İlçede inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve bakan misafirhanelerinin diğer çalışmalara öncülük yaptığını anlatan Çoban, şöyle konuştu: "Bir önemli çalışmamız da millet bahçesidir. Türkiye'de birçok yerde millet bahçesi inşa edildi, gözümüzü doldurdu, insanımızı mutlu etti ama buradaki millet bahçesi Türkiye'deki en nadide millet bahçelerinden biri. " AA

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Kaynak: Habermetre
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Malazgirt, Türkiye, Bitlis, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ahlat'ta şanlı zaferin 950.yıl dönümünün kutlanacağı millet bahçesi tamamlandı - Son Dakika


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