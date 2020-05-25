Ahlat'ta şehit Murat Sarıgül kabri başında anıldı - Son Dakika

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2016'da teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Murat Sarıgül, şehadetinin 4. yılında memleketi Bitlis'in Ahlat ilçesinde kabri başında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ahlat Şehitliğinde düzenlenen anma programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Anma programına, ilçedeki şehit aileleri, jandarma ve emniyet mensupları katıldı.

Şehidin kardeşi Oğuz Sarıgül, 4 yıldır bayramları buruk ve hüzünlü yaşadıklarını söyledi.

Kendilerini yalnız bırakmayan İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Sarıgül, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Biz de bu aziz neslin torunları ve evlatları olarak bu toprakları her zaman namusumuz sayıp sahip çıkacağız." şeklinde konuştu.