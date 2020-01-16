Ahlat'ta şehit Öztürk'ün cami vasiyetine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta şehit Öztürk'ün cami vasiyetine destek - Son Dakika

Ahlat'ta şehit Öztürk'ün cami vasiyetine destek

6 saat önce

Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Ahlatlı şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ilçede cami yapılması vasiyetine destek için "Vatan ve Bayrak Temalı Şiir ve Türkü Gecesi" düzenledi.

Ahlat'ta şehit Öztürk'ün cami vasiyetine destek, System.String[]

Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Ahlatlı şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ilçede cami yapılması vasiyetine destek için "Vatan ve Bayrak Temalı Şiir ve Türkü Gecesi" düzenledi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Şehit Eren Öztürk Cami ve Hafızlık Kur'an Kursu Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri, şehit Öztürk'ün kendisine yazdığı vasiyeti okudu.

Şiir okunduğu ve türkülerin söylendiği gecede, duygusal anlar yaşandı.

Geceye Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu
Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu Eve çağırdıkları öğrenciyle cinsel ilişkiye giren öğretmenlerden biri tutuklandı, diğeri kovuldu

Son Dakika Haberleri
20:42 Kastamonu'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:41 Terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
20:41 Bursa'da çelik kasa içerisine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
20:41 İzmit kopan elektrik kablosu çiftlikte samanlığı yaktı - Son Dakika
20:41 Mardin'de 28 yaşındaki kadın darp edilerek öldürüldü - Son Dakika
19:54 BM raporuyla da belgeledi: YPG/PKK çocukları kullanıyor - Son Dakika
19:45 İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 20:44:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahlat'ta şehit Öztürk'ün cami vasiyetine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]