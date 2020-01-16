Ahlat'ta şehit Öztürk'ün cami vasiyetine destek - Son Dakika

Ahlat ilçesindeki Ergezen Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Ahlatlı şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün ilçede cami yapılması vasiyetine destek için "Vatan ve Bayrak Temalı Şiir ve Türkü Gecesi" düzenledi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Şehit Eren Öztürk Cami ve Hafızlık Kur'an Kursu Derneği Başkanı Şerafettin Tanyeri, şehit Öztürk'ün kendisine yazdığı vasiyeti okudu.

Şiir okunduğu ve türkülerin söylendiği gecede, duygusal anlar yaşandı.

Geceye Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.