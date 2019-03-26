Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Şehitlere ve Gazilere Saygı Programı

Ahlat'ta Şehitlere ve Gazilere Saygı Programı

34 dakika önce

Ahlat ilçesinde "şehitlere ve gazilere saygı" programı düzenlendi.

Ahlat'ta Şehitlere ve Gazilere Saygı Programı, System.String[]
Ahlat ilçesinde "şehitlere ve gazilere saygı" programı düzenlendi.


Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca genç nesillere vatan, istiklal, şehitlik ve gazilik bilincini oluşturmak amacıyla Ahlat Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda lise öğrencilere yönelik düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Jandarma Personel Kıdemli Üst Çavuş Erdem Çolak tarafından "Şehitleri Anma", Jandarma Personel Yüzbaşı Selim Yumak tarafından "Kahramanlar Diyarı" adlı sunumlar yapıldı.

Sunumların ardından gazilerle söyleyişi gerçekleştirildi.

Programa Ahlat Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Bildirici de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Bitlis, Jandarma, Ahlat, Güncel
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