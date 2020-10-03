Ahlat'ta şeker pancarı hasadı - Son Dakika

Şeker Pancarı hasadı

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ile röportaj

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ile röportaj

Ahlat'ta şeker pancarı hasadı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarlalara ekilen şeker pancarının hasadına başlandı.

Ovakışla beldesinde düzenlenen hasada katılan Kaymakam Fikret Dağ, pancar sökümünün yapıldığı zirai aracı inceledi.

Dağ, yaptığı açıklamada, çiftçilere hasadın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bölgede 160 bin ton civarında şeker pancarı üretiminin yapıldığını belirten Dağ, "Tarımda makineleşme bağlamında pancar söküm makinesinin nasıl çalıştığını izledik. Tarımda makineleşmenin verime ve ekonomiye katkı sunacağını düşünüyoruz. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum." dedi.

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ise bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu anlatarak, "Pancar sökümünün yapıldığı zirai aracıyla hasat yapıyoruz. Hasat edilen ürünleri Erciş Şeker Fabrikası'na gönderiyoruz. Şeker ihtiyacının büyük bir kısmını bölgemiz karşılıyor." ifadelerini kullandı.