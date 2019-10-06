Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Selçuklu mimarisi evler yapılacak
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Ahlat'ta Selçuklu mimarisi evler yapılacak

43 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Selçuklu mimarisiyle yeni konutlar inşa edilecek.

Ahlat'ta Selçuklu mimarisi evler yapılacak, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Selçuklu mimarisiyle yeni konutlar inşa edilecek.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede konut ihtiyacının sürekli arttığını söyledi.

İlçede daha önce Selçuklu mimarisiyle yapılan 159 konutun çekilişinin yapıldığını ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"İlçeye yeni gelen vatandaşları kucaklamak adına yeni konut çalışmalarını da hayata geçireceğiz. Türkiye'nin bir çok yerindeki insanlar buraya gelecek. Tarihi mirasın yer aldığı, 8 bin 200 abidenin bulunduğu bu doğa zenginliğinde bir anahtar sahibi olmak isteyecekler. Burada bir yerim olsun diyecekler. 159 Selçuklu mimarisi TOKİ evlerinin inşaatı devam ederken, yeni proje ile bu sayıyı 400'e çıkarmayı planlıyoruz."

Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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