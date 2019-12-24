Ahlat'ta Selçuklu mimarisine uygun TOKİ konutları yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ahlat'ta Selçuklu mimarisine uygun TOKİ konutları yapılacak - Son Dakika

Ahlat'ta Selçuklu mimarisine uygun TOKİ konutları yapılacak

6 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Selçuklu mimarisine uygun yapılacak olan konutların ilk etabının ihalesi gerçekleştirildi.

Ahlat'ta Selçuklu mimarisine uygun TOKİ konutları yapılacak, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Selçuklu mimarisine uygun yapılacak olan konutların ilk etabının ihalesi gerçekleştirildi.


TOKİ tarafından ihalesi yapılan 159 dairenin mart ayının sonlarında inşasına başlanarak bir yıl içerisinde tamamlanacağını ifade eden Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, şehre yeni mimari doku kazandıracak çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çoban, "19 Aralık 2019 tarihi itibariyle gerçekleşen 159 konut talebimizin TOKİ tarafından ihalesi yapıldı. Selçuklu mimarisiyle yapılacak konutlar 3+1 ve 2+1 daireler şeklinde ihalesi gerçekleşti. Mart ayının sonları gibi inşaatımız başlayacak. Teslimat süresi takriben 1 yıllık süre içerisinde bu inşaatlarımız tamamlanacak. Çokta sürmeyecek. Çünkü bunun devamı da olacak ve 2. etabını da hayata geçireceğiz. Ahlat şu anda ciddi anlamda yeni yerleşke cazibesine kavuşmuş ve talepler yüksek. Böyle olunca da yeni konutlara ve yeni imar alanlarına ihtiyaç hissediyoruz. Büyük bir Ahlat sevdasındayız. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - BİTLİS

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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