Ahlat'ta şiddetli fırtınanın zarar verdiği okullarda yüz yüze eğitime ara verildi - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çatıları hasar gören bazı okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek, eğitimin uzaktan yürütülmesine karar verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kötü hava koşullarının ilçede hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca olumsuz hava koşullarına bağlı, okul çatılarının uçması ve zarar görmesi nedeniyle öğrencilerin güvenliğinin sağlanması kapsamında ilçemize bağlı Ovakışla İMKB YBO, Ovakışla İMKB İHO, Ovakışla İMKB İÖO, Ovakışla Ortaokulu, Ovakışla İlkokulu, Ovakışla Anaokulu ile Taşharman köyü ilk ve ortaokullarında yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitimle faaliyetlerinin devam etmesine karar verilmiştir."