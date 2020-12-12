Ahlat'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi - Son Dakika

Ahlat'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

12.12.2020 16:05
Ahlat'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi, System.String[]

Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla trafik kontrolleri yapıldı.

Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla trafik kontrolleri yapıldı.

İlçede kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ahlat'ta oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri araçları denetlendi.

Araçlar durdurarak kontrol yapan ekipler, izin belgesi olmayanların geçişine izin vermedi.

Denetimler gün boyu devam edecek.

Ahlat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta sokağa çıkma kısıtlaması denetimi - Son Dakika


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