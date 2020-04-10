Ahlat'ta sokak hayvanları için yiyecek bırakıldı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem ve mama bırakıldı.

Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan ekip, koronavirüs nedeniyle sosyal hayattaki hareketliliğin azalması nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları çalışmalarını sürüyor.

Ekipler, kedi ve köpekler için temin edilen mamaları belirlenen noktalara bıraktı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyir Ergezen, hayırseverlerimizinde çalışmalara destek verdiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nihat Malgaz da bu süreçte hayvanların yanız bırakılmadığını belirtti.