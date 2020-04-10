Ahlat'ta sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek ve mama bırakıldı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın talimatıyla Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyr Ergezen, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nihat Malgaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner tarafından oluşturulan ekip tarafından ilçede belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve mama bırakıldı. Yiyecek ve mama dağıtımına hayvan sever gönüllüler de destek verdi.



Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat'ın talimatları doğrultusunda temin edilen kedi ve köpek mamalarının belirlenen noktalara bırakılması çalışmasını yaptıklarını belirten Ahlat Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Zübeyr Ergezen, "Kaymakamlığımızın öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekilimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner arkadaşlarla beraber belirlenen noktalara sokak hayvanları için yiyecek ve mama bırakıyoruz. Bu çalışmamıza ilçedeki hayvan sever gönüllü arkadaşlarda destek veriyor" dedi.



İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nihat Malgaz ise kaymakamlık tarafından başlatılan program kapsamında oluşturdukları ekiple Ahlat'ın belirli yerlerine yiyecek ve mama bıraktıklarını söyleyerek, "Bu süreç ilçenin belirli noktalarında belli bir süre boyunca devam edecektir" diye konuştu. - BİTLİS