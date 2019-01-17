Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' Projesi

Ahlat'ta 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' Projesi

22 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde aynı anda çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde de gerçekleştirildi.

Ahlat'ta 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' Projesi, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde aynı anda çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirilen "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi, Bitlis'in Ahlat ilçesinde de gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda çeşitli faaliyetlerle gerçekleştirilen proje, Ahlat Gençlik Merkezinde de düzenlendi. Gençlik merkezindeki gençler ve öğrenciler, sosyal medyadan uzaklaşarak, zeka oyunları, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulundu. Hayata geçirilen proje kapsamında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Gençlik Merkezi Müdürü Yavuz Gülmez, sanal alemi bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik ruhu içinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı sosyal meydana indiklerini söyledi. Gülmez, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ellerindeki telefonları ve tabletleri alıp onları kültüre, sanata ve spora yönlendiriyoruz. 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' sloganıyla 81 ilde gerçekleştirilen proje kapsamında gençlerimiz ve öğrencilerimiz merkezimizde buluştu ve zeka oyunları, halat çekme, ebru yapımı, halk oyunları, canlı müzik, badminton, basketbol, kort tenisi, matrak, voleybol, ayak futbolu, dart, ok atma, langırt masa tenisi gibi aktivitelerle güzel bir gün geçirdiler. Destek ve katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden'e de teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı Uyuşturucu Kullandığı İddia Edilen Eser Yenerler, Suç Duyurusunda Bulundu

'10 Years Challenge' Akımına Katılan Sara Shampaio, Yatak Pozuyla Meydan Okudu Ata Demirer, '10 Years Challenge' Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 10:38:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta 'Sosyal Medyadan Sosyal Meydana' Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]