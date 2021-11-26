Üye Girişi
Ahlat'ta "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi"nin kısa film tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Ahlat'ta "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi"nin kısa film tanıtımı yapıldı

26.11.2021 16:26
Ahlat'ta "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi"nin kısa film tanıtımı yapıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi" kapsamında hazırlanan kısa filmin tanıtımı yapıldı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi" kapsamında hazırlanan kısa filmin tanıtımı yapıldı.

Ahlat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Kaymakamı Fikret Dağ, güzel bir projenin ilçeye kazandırıldığını belirterek, "Bu projeyle atalarımızdan miras aldığımız bu yadigarları gelecek nesillere sunmak amacını taşımıştık. Kazı ekibimizin de özverili çalışmalarıyla 150 mezar taşına müdahale ettik. Bu çalışmalar kapsamında bebek sanduka mezarları gün yüzüne çıktı. Dolayısıyla bunları gelecek nesillere aktarmak adına yapılan bu çalışmalarla gurur duyuyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da projede emeği geçenleri kutlayarak, ilçe adına oldukça verimli bir projenin hayat bulduğunu söyledi.

Ahlat Kazı Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kulaz ise proje kapsamında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yapılan sunumun ardından kısa tanıtım film izlendi.

Ahlat'ta Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi nin kısa film tanıtımı yapıldı
Ahlat'ta Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi nin kısa film tanıtımı yapıldı
Ahlat'ta Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi nin kısa film tanıtımı yapıldı

Halk Eğitim Merkezi, Bitlis, Ahlat, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta 'Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi'nin kısa film tanıtımı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı 16:28 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı 15:55 Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü!
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin

Son Dakika Haberleri
16:36 Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli!
16:27 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
16:06 İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşla polemik
16:03 Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek
15:52 Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti
15:50 32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?
15:38 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları
15:37 Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz
15:36 CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli! Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli!         
16:37
Orman Genel Müdürlüğü'nden "Dolandırıldım" diyen vatandaşın iddialarına yalanlama Orman Genel Müdürlüğü'nden "Dolandırıldım" diyen vatandaşın iddialarına yalanlama         
16:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı         
14:23
Okul servisinin altında kalan çocuk feci şekilde can verdi! Annenin çaresizliği kamerada Okul servisinin altında kalan çocuk feci şekilde can verdi! Annenin çaresizliği kamerada         
14:21
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
National Geographic fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" İtalya'ya sığındı National Geographic fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" İtalya'ya sığındı         
12:57
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 16:43:52. #1.11#
SON DAKİKA: Ahlat'ta "Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Projesi"nin kısa film tanıtımı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement