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Ahlat'ta tarım işçilerinin patates tarlalarındaki mesaisi sürüyor - Son Dakika

Ahlat'ta tarım işçilerinin patates tarlalarındaki mesaisi sürüyor

05.11.2021 11:21
Ahlat'ta tarım işçilerinin patates tarlalarındaki mesaisi sürüyor

"Doğu'nun Çukurovası" olarak adlandırılan Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzlerce tarım işçisi, 45 bin dekar alana ekilen patatesin hasadında çalışarak ailelerini geçindiriyor.

"Doğu'nun Çukurovası" olarak adlandırılan Bitlis'in Ahlat ilçesinde yüzlerce tarım işçisi, 45 bin dekar alana ekilen patatesin hasadında çalışarak ailelerini geçindiriyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki il ve ilçelerden ilkbaharda Ahlat'a gelen mevsimlik tarım işçileri, ilçenin verimli topraklarında üretilen domates ve fasulyenin ardından patates hasadına başladı.

Günün ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan işçiler, traktörler yardımıyla sökülen patatesleri toplayarak çuvallara dolduruyor.

Yaz boyunca ilçedeki domates, fasulye ve şeker pancarı tarlalarında ter döken işçiler, sonbaharda da patates hasadında çalışarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

İlçedeki ekim yapılan 45 bin dekardan hasat edilmesi hedeflenen 250 bin ton patates, yurdun dört bir yanına ve birçok ülkeye gönderiliyor.

"Bu yıl 20 binden fazla mevsimlik işçi geldi"

İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, AA muhabirine, Bitlis'in 1 milyon 350 bin dekar çayır ve mera, 1 milyon 310 bin dekar da tarımsal arazi varlığıyla tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Bu yıl ekim yapılan 1 milyon 200 bin dekarda iyi bir üretim süreci geçirdiklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bitlis'in stratejik ürünlerinden patates, fasulye, pancar ve domatesimiz var. Bunların üretiminde Türkiye'de çok iyiyiz. Bitlis'e ikinci 'Çukurova bölgesi' diyoruz. İlimizde son 15-20 yılda tarımsal faaliyetlerde inanılmaz artış yaşandı. Bu yıl tarımsal ve hayvansal üretim anlamında gayrisafi hasılaya katkımızın 3 milyar liranın üzerinde olacağına inanıyoruz. Mevsimlik tarım işçisi göçü de alan bir iliz. Doğu ve Güneydoğu illerinden bize her yıl 30 bine yakın mevsimlik tarım işçisi göçü oluyor. Pandemi nedeniyle bu sayıda son zamanlarda düşüş yaşandı. Gözlemlerimize göre bu yıl 20 binden fazla mevsimlik işçi geldi. Bu da bölgemiz için önemli bir gelir kaynağı. Atıl iş gücünün istihdam edildiği önemli bir sahadır."

Tarımsal ürünlerde hasat döneminin sonuna gelindiğini ifade eden Çelik, "İşçilerimiz tarlada bir aya kadar çalışacak. Mevsimlik işçilerin çalışma süreleri nisandan başlayarak kasıma kadar devam ediyor. Bu sürede yaklaşık 30 bin kişiyi bölgemizde istihdam ediyoruz." dedi.

"Tarlalarda çalışarak ailemizi geçindiriyoruz"

İşçilerden Kevser Hamlo ise ailesiyle Ahlat'ta tarlada çalıştıklarını belirterek, "Geçimimizi mevsimlik işçilik yaparak sağlıyoruz. 3 aydır annem, babam ve kardeşlerimle burada çalışıyorum. İlk başlarda bu işte çok zorlanıyorduk. Alıştık artık. Hasat döneminin sonuna kadar burada çalışacağız." diye konuştu.

Selma Hamlo da ailesiyle Ahlat'ta fasulyenin ardından patates hasadına başladıklarını söyledi.

İsham İbrahim Ahmet, hasadın ardından patateslerin bırakıldığı depolarda çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Patates sökümü yapan traktör sürücüsü Abdulmutalip Kılıç ise işçi sayısına göre söküm yaptığını kaydederek, "İşçilerin toplayabileceği kadar patates söküyoruz. Ahlat, tarım ve istihdama katkı açısından zengin bir bölge." ifadelerini kullandı.

Bitlis, Tarım, Hasat, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta tarım işçilerinin patates tarlalarındaki mesaisi sürüyor - Son Dakika


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