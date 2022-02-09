Ahlat'ta "Tekstil Evi" projesi hayata geçiriliyor - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kaymakamlık tarafından hazırlanan "Ahlat Tekstil Evi" projesi hayata geçiriliyor.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca yürütülen, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen proje kapsamında yapımı tamamlanan tekstil atölyesinde incelemelerde bulundu.

Tekstil firması yetkilileri ile görüşen Dağ, tekstil evinin mart ayında tam kapasiteyle çalışacağını belirtti.

Ahlat'ta 12 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını kaydeden Dağ, "Atıl binamızı değerlendirerek DAKA'ya sunduğumuz proje kapsamında tekstil evine dönüştürdük. Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında DAKA tarafından finanse edilen Ahlat Tekstil Evi, yakında tam kapasite çalışacak. 100 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz. Projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen DAKA'ya, Erkizan Mahallesi Cami, Minare Yaptırma ve Koruma Derneği'ne ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." diye konuştu.