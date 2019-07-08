Ahlat'ta tercih yapan öğrencilere rehberlik hizmeti
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Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, liselere yerleştirilecek öğrencilere rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurulan komisyonları ziyaret etti.
Ahlat
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:42 Kaynak: AA
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, liselere yerleştirilecek öğrencilere rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurulan komisyonları ziyaret etti.
Mutluk, öğrencilerin daha iyi yapmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan komisyonlarda görev yapan öğretmenlere bir araya geldi.
Tercih yapan öğrencilerle de sohbet eden Özden, 1 Temmuz'da başlayan tercih sürecinin 12 Temmuz'a kadar devam edeceğini vurguladı.
Komisyonlar sayesinde öğrencilerin daha sağlıklı tercih yaptığını belirten Özden, rehber öğretmenlerin öğrencilerle yakından ilgilendiğini aktardı.
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