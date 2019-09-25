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Ahlat'ta trafik kazası aynı ailden 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ile birlikte 4 kişi de yaralandı.

Ahlat'ta trafik kazası aynı ailden 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ile birlikte 4 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 10,00 sıralarında Ahlat- Tatvan karayolunda meydana geldi. Maşallah Bozan yönetimindeki 34 KPE 48 plakalı otomobil ile Tekin Sevinci yönetimindeki 13 AAD 051 plakalı TIR çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Maşallah Bozan ve aynı araçta bulunan eşi Leyla Bozan ile 3 aylık bebekleri Şervan Bozan olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 3 kişi ile TIR sürüacüsü Tekin Sevinci de yaralandı. Yaralılar olay yerine çarılan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yerinden görüntüler
-Vatandaşalrdan görüntüler
-Kaza yapan araçlardan detaylar
-Acil tabelasından görüntüler
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,-

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Bitlis, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:48 Kaynak: DHA
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