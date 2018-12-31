Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Tüm Köy Yolları Ulaşıma Kapandı

Ahlat'ta Tüm Köy Yolları Ulaşıma Kapandı

59 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, köy yollarının tamamı ise ulaşıma kapandı.

Ahlat'ta Tüm Köy Yolları Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, köy yollarının tamamı ise ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Ahlat genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Ahlat ilçe merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde yarım metreyi geçti. Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köy yolunun tamamının ulaşıma kapandığını bildirdi. Gündoğan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlatlı esnaflardan Aydın Yıldız, 2017 yılında fazla kar yağışı olmadığını, 2018 yılının son gününde bereketli bir kar yağışıyla uyandıklarını söyledi. Yıldız; "Kar yağışı biz esnafları ne kadar zor duruma düşürmüş olsa bile karın rahmeti ve bereketi bizim için, çiftçiler için çok güzeldir. Kar örtüdür, hastalıkları kaldırır. Kar rahmettir, kar berekettir" dedi.

Hakan Gözel isimli esnaf ise, yoğun bir kar yağışı ile güne başladıklarını ifade ederek, "İş yerlerimizi açtık. Köy yolları kapalı olduğu için çarşı pazarda fazla kimse yok. Köy yolları açılırsa işlerimiz açılır. Müşteri bekliyoruz" diye konuştu.

Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:39 Kaynak: İHA

Gündoğan, Bitlis, Kar, Ahlat, Güncel
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