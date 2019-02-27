Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Tüm Köy Yolları Ulaşıma Kapandı

Ahlat'ta Tüm Köy Yolları Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm köy yolları ulaşıma kapandı.

Ahlat'ta Tüm Köy Yolları Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm köy yolları ulaşıma kapandı.

Ahlat'ta etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Okulların bir gün süreyle tatil edildiği ilçedeki tüm köy yolları da ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 26 köy yolunun tamamının ulaşıma kapandığını söyledi. Gündoğan, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde, karayolları ekipleri de ana yollarda kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Ahlatlı esnaflardan Dilaver Güneş, sabah uyandıklarında her tarafın kara gömüldüğünü belirterek, "Allah'a çok şükür kar yine bereketiyle geldi. Geldik dükkanlarımızın önünü temizliyoruz. Kar temizliği yapıyoruz. Bir taraftan belediyemiz, bir taraftan esnaflar olarak yollarımızı açmaya çalışıyoruz" dedi.

Yakup Sayın isimli vatandaş ise, baharın geldiğini düşünürken tekrardan kar yağdığını söyleyerek, "Kar çiftçilerimiz için, memleketimiz için hayırlıdır, bereketlidir" diye konuştu.

Ahlat ilçe merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığının yüksek kesimlerde yarım metreyi geçtiği bildirildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

Gündoğan, Bitlis, Kar, Ahlat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Özhaseki'nin Afişlerinin Kendi Afişinin Üzerine Asılmasını Kabul Etti Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı

1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu ile Pazarcının Diyaloğu Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:45:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Tüm Köy Yolları Ulaşıma Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]