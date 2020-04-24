Ahlat'ta vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.

Bitlis 'in Ahlat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümünü nedeniyle vatandaşlar İstiklal Marşı'nı balkonlarından okudu.

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