Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika

Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi

24.11.2020 16:54
Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi.

Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve öğretmenleri, ebediyete irtihal etmiş meslektaşlarını unutmayarak kabirlerini ziyaret etti. Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, "24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici ve öğretmenleri olarak ilçe şehitliği ile eğitim camiamızda görev almış ve ebediyete irtihal etmiş meslektaşlarımızın kabirlerini ziyaret ettik. Ebediyete irtihal etmiş tüm saygıdeğer öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - BİTLİS

Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi
Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi
Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi
Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi
Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi
Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmenler Günü, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti 17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Çorum FK, Türkiye Kupası'ndaki Altınordu maçına çıkamayacak Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan hakkındaki dokunulmazlık açıklamalarına sert yanıt: Eğer kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çeken caninin 34 yıl hapsi istendi Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti
2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi 2. Lig ekibi Turgutluspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek kupadan eledi         
17:05
Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez         
16:44
Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı Amasya elmasına Afrika'dan talip çıktı         
15:57
Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak Sosyal medya devi Facebook, İzmirli depremzedeler için 1 milyon TL'lik yardım yapacak         
15:39
Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin yıllık büstler ve 300 basamaklı merdiven bulundu Ordu Kurul Kalesi'nde 2 bin yıllık büstler ve 300 basamaklı merdiven bulundu         
14:55
Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor Azerbaycan şehidinin kabrinde Galatasaray bayrağı dalgalanıyor         
14:36
Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu Sokaklarda tek başına yaşıyordu! Cansız bedeni dere kenarında bulundu         
14:27
Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu         
13:57
Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi Papa, Uygur Türklerini 'zulüm altındaki' halklar arasında saydı! Çin 'asılsız' diyerek tepki gösterdi         
13:45
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı Uçan araba yapan Siirtli kaşif, ilk denemesinde aracı uçurmayı başardı         
12:38
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları         
12:11
Tecavüzle suçlanan profesöre, 'uygunsuz tedavi'den meslekten men cezası verilmiş Tecavüzle suçlanan profesöre, 'uygunsuz tedavi'den meslekten men cezası verilmiş         
12:05
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 17:12:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ahlat'ta vefat etmiş öğretmenlerin kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei