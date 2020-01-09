Ahlat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
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Ahlat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Ahlat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ahlat'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Ahlat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı üyeleri, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Vakıf Başkanı Emrah Subaşı, yaptığı açıklamada, gençlerle ilçenin kırsal kesimlerine yaban hayvanları için yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır düzenli olarak bölgede yabani hayvanlar için böylesi bir faaliyetlerinin olduğunu ifade eden Subaşı, şöyle konuştu:

"Ahlat Ülkü Ocakları olarak kışın aç kalan hayvanları unutmuyor ve doğaya tüketecekleri yiyecekler bırakıyoruz. Türk töresine ve dinimiz İslam'a uygun olan bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında böylesi bir çalışma gerçekleştirdik. Allah bağışta bulunanlardan razı olsun."

Subaşı, Emrah, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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