Son Dakika Haberleri: Ahlat'ta Yapılan Yeni Okula "Ertuğrul Gazi"Nin Adı Verildi

Ahlat'ta Yapılan Yeni Okula "Ertuğrul Gazi"Nin Adı Verildi

25 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yıkılan cezaevinin yerine yapılarak eğitime açılan ortaokula "Ertuğrul Gazi" ismi verildi.

Ahlat'ta Yapılan Yeni Okula
Bitlis'in Ahlat ilçesinde yıkılan cezaevinin yerine yapılarak eğitime açılan ortaokula "Ertuğrul Gazi" ismi verildi.

İlçenin İkikubbe Mahallesi'nde bulunan kapalı cezaevinin yıkılmasının ardından yapımı tamamlanan Ertuğrul Gazi Ortaokulu eğitime açıldı.

Okulu ziyaret ederek incelemelerde bulunan Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Akgül, yaklaşık 9 ay önce yapımına başlanan okulun yerinin daha önce cezaevi olarak kullanıldığını söyledi.

Kaymakam Akgül, "Cezaevi kapatılmıştı. Adalet Bakanlığından buranın devrini istedik. Devir çalışmaları bittikten sonra yerine okul yapmayı planladık. Şimdi de 16 derslikli okulumuzu açmış bulunuyoruz. Sınıflarda ortalama 20-25 arasında öğrenci bulunuyor. Gayet güzel bir okul oldu. Ahlatımıza hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ise okulun yerinin yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip olduğunu ifade etti.

Özden, "Bağımsız olarak açmış olduğumuz ortaokula kaymakamlığımızca da uygun görülerek Ertuğrul Gazi Ortaokulu ismi verildi. Bir rivayete göre Ertuğrul Gazi'nin Ahlat'ta doğduğu söylenmektedir. Dolayısıyla bu da Ahlat için önem arz ettiği için ilçemizde bu isimle bir okulun olması uygun görüldü. Okulun yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:30 Kaynak: AA

Bitlis, Ertuğrul Gazi, Ahlat, Güncel
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