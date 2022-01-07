Ahlat'ta yapımı tamamlanan iki okul eğitime hazır - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni yapılan iki okulun inşaat çalışmaları tamamlandı.

İlçenin Kulaksız Mahallesinde 20 derslikli okula Şehit Eren Öztürk İlk ve Ortaokulu, merkezde yapılan 4 derslikli diğer okula da Hayme Hatun Anaokulu ismi verildi.

Kaymakam Fikret Dağ, okulları gezerek, Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve okul müdürlerinden bilgi aldı.

Dağ, yeni okulların inşaat çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "İlçemize yeni yapılan 20 derslikli ilk ve ortaokulumuza şehidimiz Eren Öztürk kardeşimizin isminin verilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu vesileyle Eren kardeşimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Yeni okulumuz hayırlı olsun." dedi.

Kaymakam Dağ daha sonra Sadullah Gencer Anadolu Lisesini ziyaret etti, öğretmenlerle bir araya geldi.