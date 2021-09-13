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Ahlat'ta yarım ay geceyi aydınlattı - Son Dakika

Ahlat'ta yarım ay geceyi aydınlattı

13.09.2021 22:57
Ahlat'ta yarım ay geceyi aydınlattı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay güzel görüntüler oluşturdu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren yarım ay güzel görüntüler oluşturdu.

Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası ortaya çıkan yarım ay görenleri mest etti. İlçede fotoğraf sanatıyla ilgilenen fotoğrafçılar yarım ayın oluşturduğu güzel görüntüyü fotoğraflarken evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar ise, ortaya çıkan muhteşem manzarayı cep telefonlarıyla görüntülenmeye çalıştı.

(Özkan Olcay/İHA)

Ahlat'ta yarım ay geceyi aydınlattı
Ahlat'ta yarım ay geceyi aydınlattı
Ahlat'ta yarım ay geceyi aydınlattı

Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ahlat'ta yarım ay geceyi aydınlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahlat'ta yarım ay geceyi aydınlattı - Son Dakika
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