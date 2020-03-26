Ahlat'ta yaşlı vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Son Dakika

Ahlat Kaymakamlığı ve belediye tarafından oluşturulan ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İlçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanların talep ettiği ihtiyaçlarını gideriyor.

Yaşlıların ihtiyaçlarını teslim eden ekipler, bir yandan da sağlık kontrollerini yapıyor.

Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar da kendilerini yalnız bırakmayan ekiplere teşekkür etti.